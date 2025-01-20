Поставки легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году достигли рекорда

Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2024 года достиг рекордной отметки 15,2 миллиарда долларов. Показатель по сравнению с 2023 годом прибавил 30,5%.

Такие данные приводит «Интерфакс» на основе информации Главного таможенного управления КНР. Всплеск атоимпорта пришелся на август и сентябрь 2024 года. Затем наблюдалось постоянное снижение.

«Будете платить две цены»: Россиян призвали не брать «бешеные» автокредиты

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки грузовиков за год упали на 12,4%, до 2,7 миллиарда долларов. Однако за декабрь объем их экспорта из Китая в Россию взлетел почти в два раза, до 207,2 миллиона долларов.

Согласно проведенному в России исследованию, срок службы металлических элементов большинства марок китайских автомобилей может достигать 4–5 лет. При этом гарантийный срок от сквозной коррозии у большинства автопроизводителей КНР составляет от 3 до 6 лет. Ушедшие из России европейские марки показали значительное лучшую устойчивость к коррозии - до 12 лет. С антикоррозийным покрытием срок увеличивается до 22 лет, сообщили в Lamark

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИмпортКитайАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры