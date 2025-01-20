Поставки легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году достигли рекорда

Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2024 года достиг рекордной отметки 15,2 миллиарда долларов. Показатель по сравнению с 2023 годом прибавил 30,5%.

Такие данные приводит «Интерфакс» на основе информации Главного таможенного управления КНР. Всплеск атоимпорта пришелся на август и сентябрь 2024 года. Затем наблюдалось постоянное снижение.