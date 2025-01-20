Поставки легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году достигли рекорда
Импорт автомобилей из Китая в Россию по итогам 2024 года достиг рекордной отметки 15,2 миллиарда долларов. Показатель по сравнению с 2023 годом прибавил 30,5%.
Такие данные приводит «Интерфакс» на основе информации Главного таможенного управления КНР. Всплеск атоимпорта пришелся на август и сентябрь 2024 года. Затем наблюдалось постоянное снижение.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки грузовиков за год упали на 12,4%, до 2,7 миллиарда долларов. Однако за декабрь объем их экспорта из Китая в Россию взлетел почти в два раза, до 207,2 миллиона долларов.
Согласно проведенному в России исследованию, срок службы металлических элементов большинства марок китайских автомобилей может достигать 4–5 лет. При этом гарантийный срок от сквозной коррозии у большинства автопроизводителей КНР составляет от 3 до 6 лет. Ушедшие из России европейские марки показали значительное лучшую устойчивость к коррозии - до 12 лет. С антикоррозийным покрытием срок увеличивается до 22 лет, сообщили в Lamark
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Российские войска освободили Новоегоровку
- В Ленобласти семья из четырех человек пострадала после конфликта со стрельбой
- Аэропорт Ижевска возобновил работу после снятия ограничений
- СМИ: Сборы фильмов предсеансового показа в 2024 году сократились до 4,3 миллиарда рублей
- СМИ: Полицейские обнаружили нарколабораторию благодаря оплошности курьера
- «Моана 2» стала мультфильмом-миллиардером
- Экс-чиновников Минприроды обвинили во взятках в особо крупном размере
- Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин
- «Рост в два раза»: Японию в 2024 году посетили 100 тысяч россиян
- СМИ: Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru