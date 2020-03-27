Автопрому предрекли тяжелый спад
Глава Движения автомобилистов России в эфире НСН выразил мнение, что этот год будет очень тяжелым для автомобильной отрасли.
На предстоящей нерабочей неделе остановит производство большинство российских автопроизводителей. Как сообщают «Вести», приостанавливает работу АвтоВАЗ, группа «Соллерс», предприятия Nissan, Hyundai, тульский завод Haval, предприятия группы ГАЗ и КамАЗ.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН выразил мнение, что этот год будет очень тяжелым для автомобильной отрасли.
«Спад будет общим. Он уже шел без всяких осложнений от коронавируса и падения рубля. Сейчас это все усугубилось. Есть такая точка зрения, что люди сейчас будут покупать, желая спасти свои рубли, хоть куда-то их вложить, пока цены не поднялись. Но скоро поднимутся. Поэтому год будет очень тяжелым для производителей, для торговцев автомобилями. Потому что люди прежде всего будут сокращать дорогостоящие покупки», - сказал эксперт.
Он не верит, что в условия кризиса более конкурентоспособными станут отечественные автомобили.
«Кто-то будет более дешевые покупать, российские. Но я не уверен: поездив на иномарках, к отечественному автопрому в его классическом виде люди уже не вернутся», - пояснил Похмелкин.
Он убеждён, что по крайней мере пока автопроизводители не будут сокращать рабочих.
«Поувольнять сейчас не получится. Именно на эту неделю люди защищены, чисто формально. Но автозаводам придется как-то выкручиваться, в том числе нельзя исключать и сокращения персонала. Но закрытие автозаводов – это очень сильный социальный удар, государство вряд ли это допустит. Поэтому автозаводы могут рассчитывать на господдержку среди первых», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что некоторые заводы уже заявили об остановке конвейеров из-за нехватки комплектующих, которые поставляются из Европы. В их числе российские предприятия Peugeot, Citroen, Volkswagen.
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