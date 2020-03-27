Автопрому предрекли тяжелый спад

«Спад будет общим. Он уже шел без всяких осложнений от коронавируса и падения рубля. Сейчас это все усугубилось. Есть такая точка зрения, что люди сейчас будут покупать, желая спасти свои рубли, хоть куда-то их вложить, пока цены не поднялись. Но скоро поднимутся. Поэтому год будет очень тяжелым для производителей, для торговцев автомобилями. Потому что люди прежде всего будут сокращать дорогостоящие покупки», - сказал эксперт.

Он не верит, что в условия кризиса более конкурентоспособными станут отечественные автомобили.

«Кто-то будет более дешевые покупать, российские. Но я не уверен: поездив на иномарках, к отечественному автопрому в его классическом виде люди уже не вернутся», - пояснил Похмелкин.

Он убеждён, что по крайней мере пока автопроизводители не будут сокращать рабочих.

«Поувольнять сейчас не получится. Именно на эту неделю люди защищены, чисто формально. Но автозаводам придется как-то выкручиваться, в том числе нельзя исключать и сокращения персонала. Но закрытие автозаводов – это очень сильный социальный удар, государство вряд ли это допустит. Поэтому автозаводы могут рассчитывать на господдержку среди первых», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что некоторые заводы уже заявили об остановке конвейеров из-за нехватки комплектующих, которые поставляются из Европы. В их числе российские предприятия Peugeot, Citroen, Volkswagen.

