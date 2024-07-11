Автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе

Согласно данным, на первом месте по продажам автомобилей в Европе расположилась Германия. В ноябре в стране было продано 297 329 автомобилей (+6,1% к такому же месяцу прошлого года). Второе место заняла Франция с показателем 181 712 машин (-4,8%). Третье место за Великобританией – 179 263 проданных машины (+1,1%). Далее идет Италия, где было реализовано 160 046 машин (+15,2%).

Россия располагается на пятой строчке рейтинга. По итогам июня текущего года продажи автомобилей составили 124 394 штуки (+50,9%).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН выразил мнение, что гибридные машины российской сборки привлекут россиян «лучшей ценой» в 2,9 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

