Продажи новых люксовых автомобилей просели в России на 14%

Отмечается, что по итогам весны 2024 года в России было реализовано 67 новых машин сегмента Luxury, сообщает агентство «АВТОСТАТ». По словам экспертов, самыми популярными марками в этом сегменте рынка стали Bentley и Lamborghini. Тройку лидеров замкнул Rolls-Royce. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых «люксов» на российском рынке.

При этом BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

