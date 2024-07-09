Продажи новых люксовых автомобилей просели в России на 14%
В июне 2024 года россияне купили 37 новых люксовых автомобилей, сообщило агентство «Автостат».
По сравнению с июнем прошлого года этот показатель просел на 14%. В июне лидером этого сегмента автомобильного рынка стал бренд Lamborghini. Машину этой марки купили 12 раз.
Отмечается, что по итогам весны 2024 года в России было реализовано 67 новых машин сегмента Luxury, сообщает агентство «АВТОСТАТ». По словам экспертов, самыми популярными марками в этом сегменте рынка стали Bentley и Lamborghini. Тройку лидеров замкнул Rolls-Royce. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых «люксов» на российском рынке.
При этом BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В общежитии МГУ в Москве произошло возгорание
- Продажи новых люксовых автомобилей просели в России на 14%
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в РФ снизилась при росте сборов
- Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц с запрещенной информацией
- В СВР рассказали о плане США по смене власти в Грузии
- ЕС приостановил процесс интеграции Грузии
- СМИ: У телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль
- Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России
- В Белгородской области при атаке дрона ранены два человека
- СМИ: Во Франции начали расследование против Ле Пен из-за финансирования кампании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru