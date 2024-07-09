Продажи новых люксовых автомобилей просели в России на 14%

В июне 2024 года россияне купили 37 новых люксовых автомобилей, сообщило агентство «Автостат».

По сравнению с июнем прошлого года этот показатель просел на 14%. В июне лидером этого сегмента автомобильного рынка стал бренд Lamborghini. Машину этой марки купили 12 раз.

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Отмечается, что по итогам весны 2024 года в России было реализовано 67 новых машин сегмента Luxury, сообщает агентство «АВТОСТАТ». По словам экспертов, самыми популярными марками в этом сегменте рынка стали Bentley и Lamborghini. Тройку лидеров замкнул Rolls-Royce. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых «люксов» на российском рынке.

При этом BMW возглавил список премиальных брендов автомобилей с пробегом, которые чаще всего фигурировали в объявлениях на продажу в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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