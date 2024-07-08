«Выгодно и модно»: Гибридные машины от Evolute привлекут россиян «лучшей ценой»

«На сегодняшний день это лучшая цена на рынке, потому что у нас гибриды продавались только в классе премиум, цена доходила до 8-10 миллионов рублей. Российский производитель решил первым войти в зону доступной цены, ничего подобного у нас пока не было. Я думаю, что они будут очень востребованы на рынке. Красивое название – это тоже важно, китайцы к нам приходят с такими названиями, которые выговорить нельзя, а здесь все понятно. Для первого года тысячу-полторы машин продадут, а дальше уже сложно предсказывать. Липецкая сборка отпугнуть покупателей не может, российская сборка никого уже не отпугивает», - отметил он.

По словам Моржаретто, гибриды сегодня набирают популярность из-за своего удобства и выгоды с точки зрения расхода топлива.

«Гибриды – это очень перспективное направление, это симбиоз электромобиля и автомобиля, где есть возможность заправиться и ехать на бензине. Можно в городе использовать преимущества электромобиля, а на трассе – обычного мотора, который напрямую не связан с колесами, работает как генератор. Ест такой автомобиль порядка 4-4,5 литров топлива на 100 километров, это очень экономично, выгодно, а еще и модно», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем. Отмечается, что запрет предлагается ввести с 2025 года, что позволит поддержать отечественную автомобильную отрасль, передает «Радиоточка НСН».

