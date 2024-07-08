«Выгодно и модно»: Гибридные машины от Evolute привлекут россиян «лучшей ценой»
Игорь Моржаретто заявил НСН, что цена за кроссовер i-Space в районе 2,9 млн рублей сегодня лучшая на рынке.
Гибридные машины от Evolute привлекут россиян «лучшей ценой» в 2,9 миллиона рублей, до этого на рынке были предложения по 8-10 миллионов рублей, рассказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Бренд Evolute первым в РФ начал серийное производство гибридных машин: на конвейер предприятия под Липецком встал гибридный кроссовер i-Space. Цена составляет от 2,9 млн рублей. Новинку представили на международной промышленной выставке «Иннопром». В компании заявили, что намерены продать в текущем году «несколько тысяч» i-Space.
«На сегодняшний день это лучшая цена на рынке, потому что у нас гибриды продавались только в классе премиум, цена доходила до 8-10 миллионов рублей. Российский производитель решил первым войти в зону доступной цены, ничего подобного у нас пока не было. Я думаю, что они будут очень востребованы на рынке. Красивое название – это тоже важно, китайцы к нам приходят с такими названиями, которые выговорить нельзя, а здесь все понятно. Для первого года тысячу-полторы машин продадут, а дальше уже сложно предсказывать. Липецкая сборка отпугнуть покупателей не может, российская сборка никого уже не отпугивает», - отметил он.
По словам Моржаретто, гибриды сегодня набирают популярность из-за своего удобства и выгоды с точки зрения расхода топлива.
«Гибриды – это очень перспективное направление, это симбиоз электромобиля и автомобиля, где есть возможность заправиться и ехать на бензине. Можно в городе использовать преимущества электромобиля, а на трассе – обычного мотора, который напрямую не связан с колесами, работает как генератор. Ест такой автомобиль порядка 4-4,5 литров топлива на 100 километров, это очень экономично, выгодно, а еще и модно», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных транспортных средств с электродвигателем. Отмечается, что запрет предлагается ввести с 2025 года, что позволит поддержать отечественную автомобильную отрасль, передает «Радиоточка НСН».
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