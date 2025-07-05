В ГД сообщили об упрощении продажи ипотечного жилья с маткапиталом в РФ
В России упростили продажу ипотечного жилья, купленного при использовании материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.
2 июля Совет Федерации одобрил закон, который позволяет без согласия банка оформлять такое жилье в общую собственность семьи до погашения ипотеки. Соответствующие изменения будут внесены в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Об ипотеке». Документ уже направили на подпись президенту.
Разворотнева подчеркнула, что для осуществления сделки с такой недвижимостью необходимо выделить доли на детей, так как без этого органы опеки не дадут согласия на то, чтобы семья продала старое жилье и купила новое. При этом действует постановление кабмина, в соответствии с которым доли выделяются только после погашения ипотеки. Таким образом, отметила соавтор инициативы, получался замкнутый круг.
Депутат объяснила, что для предотвращения таких случаев и появилась норма о том, что доли можно выделить еще до погашения ипотечного кредита. При этом, добавила она, принятая инициатива не отразится на интересах банков, так как квартира до выплаты кредита останется в залоге.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил RT, что теперь граждане могут оформлять право собственности на квартиру, купленную с привлечением материнского капитала, без необходимости получать согласие банка, даже если недвижимость находится в залоге.
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