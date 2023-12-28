«Не успевают»: Китайские запчасти не снизят цены на техобслуживание в 2024 году

«Это логично, потому что все дорожает, все поднимают цены. Ожидать, что они снизятся в следующем году, не стоит. Конечно, не снизятся. А дальнейший рост цен возможен, но не в начале года. Он будет связан и с инфляцией, и со стоимостью кредитов, которая зависит от ключевой ставки, от стоимости электроэнергии, коммуналки и так далее. К концу году цены точно еще подрастут. Проблема с кадрами есть, она не только у сервисов. Если поговорить с компаниями логистическими, они скажут, что им не хватает водителей. Не хватает продажников толковых, людей на сервисах, которые взаимодействуют с клиентами и так далее. Растут ставки за час работы из-за дефицита кадров», - рассказала она.

Сложнее всего сегодня обстоят дела с обслуживанием премиальных автомобилей, а китайские производители запчастей не успевают за бурным ростом рынка, добавила Арабаджи.

«Сегодня сложнее всего обслуживать премиальные автомобили. Для них сложнее ввозить запчасти. С китайскими аналогами тоже есть проблема, они просто не успевают за бурным ростом рынка. Как раз ключевые игроки китайские к концу следующего года, я думаю, отладят поставки запчастей. По автомобилям из Европы, Японии, США проблемы будут до отмены санкций. Запчасти ввозятся, но это долго и дорого. Сейчас новый пакет санкций призван отслеживать всю цепочку поставщиков, постоянно возникают небольшие или большие сложности, которые нужно решать при ввозе товара», - резюмировала собеседница НСН.

Россия испытывает большие сложности с импортом запчастей для китайских автомобилей премиум-сегмента, таких как Zeekr и Lixiang, заявил ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».

