СМИ: ЕС создаст запасы важных минералов на случай ЧС

Евросоюз планирует создать запасы важнейших полезных ископаемых, а также комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на проект соответствующего документа Еврокомиссии.

Отмечается, что Брюссель намерен создавать экстренные запасы «на фоне роста опасений относительно уязвимости перед атаками». ЕС планирует в том числе ускорить создание запасов постоянных магнитов на уровне сообщества, обязать страны координировать создание резервов еды, медикаментов, ядерного топлива. В документе отмечается, что союз сталкивается с «все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков», в том числе конфликтами, ухудшением состояния окружающей среды, кибер- и гибридными угрозами.

Как ожидается, документ ЕК опубликуют на следующей неделе.

Между тем СМИ сообщили, что власти США могут лишить Евросоюз интернета на фоне торговой войны.

