США возобновили ввоз сои из России впервые с февраля 2024 года
США в мае возобновили закупку соевых бобов в России после перерыва почти в 1,5 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.
Так, в пятый месяц года Россия поставила в США бобы на $4,9 млн. Американская сторона закупила эту продукцию впервые с февраля 2024 года.
Всего США в мае приобрели за границей сою на сумму $35,35 млн. Главным экспортером стала Канада ($12,5 млн), за ней следуют Украина ($12,5 млн), Россия, Уругвай ($1,2 млн), Чили ($763 тысячи).
Сами США при этом остаются крупными поставщиками сои, в мае страна экспортировала такой продукции на $699,5 млн.
В январе США впервые с марта 2022 года возобновили поставки кукурузы в Россию и отправили в РФ злаки на $55,5 тысячи.
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