США возобновили ввоз сои из России впервые с февраля 2024 года

США в мае возобновили закупку соевых бобов в России после перерыва почти в 1,5 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Так, в пятый месяц года Россия поставила в США бобы на $4,9 млн. Американская сторона закупила эту продукцию впервые с февраля 2024 года.

Всего США в мае приобрели за границей сою на сумму $35,35 млн. Главным экспортером стала Канада ($12,5 млн), за ней следуют Украина ($12,5 млн), Россия, Уругвай ($1,2 млн), Чили ($763 тысячи).

Сами США при этом остаются крупными поставщиками сои, в мае страна экспортировала такой продукции на $699,5 млн.

В январе США впервые с марта 2022 года возобновили поставки кукурузы в Россию и отправили в РФ злаки на $55,5 тысячи.

