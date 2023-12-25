Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%

В годовом выражении цены увеличились на 300 тысяч рублей. Однако в сравнении с показателями ноября 2023 года выросли только на 2,6 процента, прибавив примерно 41 тысячу рублей.

Также согласно статистике «Автостата», в ноябре 2023 года в России было продано 458 тысячи подержанных автомобилей, что на 0,5% меньше, чем годом ранее в указанный период. Самыми востребованными на вторичном рынке оказались Lada (111 тысяч машин), Toyota (50 тысяч автомобилей) и Kia (24 тысячи единиц).

Ранее СМИ сообщали, что общий объем продаж автомобилей с пробегом по итогам 2023 года может составить 6,5 миллиона машин, что на 18% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

