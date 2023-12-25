Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%



Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1,6 миллиона рублей и выросла на 22,7% в сравнении с декабрем прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

Объем продаж подержанных автомобилей достигнет 6,5 млн в 2023 году

В годовом выражении цены увеличились на 300 тысяч рублей. Однако в сравнении с показателями ноября 2023 года выросли только на 2,6 процента, прибавив примерно 41 тысячу рублей.

Также согласно статистике «Автостата», в ноябре 2023 года в России было продано 458 тысячи подержанных автомобилей, что на 0,5% меньше, чем годом ранее в указанный период. Самыми востребованными на вторичном рынке оказались Lada (111 тысяч машин), Toyota (50 тысяч автомобилей) и Kia (24 тысячи единиц).

Ранее СМИ сообщали, что общий объем продаж автомобилей с пробегом по итогам 2023 года может составить 6,5 миллиона машин, что на 18% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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