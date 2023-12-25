Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%
Средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1,6 миллиона рублей и выросла на 22,7% в сравнении с декабрем прошлого года, сообщает агентство «Автостат».
В годовом выражении цены увеличились на 300 тысяч рублей. Однако в сравнении с показателями ноября 2023 года выросли только на 2,6 процента, прибавив примерно 41 тысячу рублей.
Также согласно статистике «Автостата», в ноябре 2023 года в России было продано 458 тысячи подержанных автомобилей, что на 0,5% меньше, чем годом ранее в указанный период. Самыми востребованными на вторичном рынке оказались Lada (111 тысяч машин), Toyota (50 тысяч автомобилей) и Kia (24 тысячи единиц).
Ранее СМИ сообщали, что общий объем продаж автомобилей с пробегом по итогам 2023 года может составить 6,5 миллиона машин, что на 18% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Больше половины россиян путают Санта-Клауса и Деда Мороза
- Российским адвокатам разрешили представлять интересы призывников на комиссии
- Более тысячи бесплатных сеансов представил II Фестиваль правильного кино
- «Гармонизировать репертуарную политику»: Минкульт создаст координационный совет
- Суд арестовал участника ещё одной «голой вечеринки» в Москве
- «Утрясли сразу»: Адвокат Киркорова об инциденте артиста с охранником
- Путин разрешил поднять флаги на трех новых военных кораблях
- СМИ: Российские операторы расширят сотрудничество с Google по трафику
- СПБ Биржа признала блокировку активов на 3 миллиарда долларов
- Автомобили с пробегом в России подорожали на 22%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru