Объем продаж подержанных автомобилей достигнет 6,5 млн в 2023 году

Отмечается, что по итогам девяти месяцев продано уже свыше 5 млн подержанных автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2022 году в России было продано порядка 5,5 млн легковых машин с пробегом. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

