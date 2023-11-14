Объем продаж подержанных автомобилей достигнет 6,5 млн в 2023 году

Объем продаж подержанных автомобилей в текущем году может составить 6,5 млн машин, что на 18% больше, чем в 2022 году. О результатах совместного исследования аналитического агентства Gruzdev-Analyze и сети автосервисов Fit Service сообщил портал «Газета.Ru».

Продажи новых легковых автомобилей России в сентябре выросли на 38 процентов

Отмечается, что по итогам девяти месяцев продано уже свыше 5 млн подержанных автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2022 году в России было продано порядка 5,5 млн легковых машин с пробегом. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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