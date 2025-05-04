В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк
4 мая 202507:34
В Нижнем Новгороде из зоопарка «Лимпопо» сбежал полярный волк, сообщает «Нижний Новгород Онлайн».
Посетители были эвакуированы. Зверь выбежал из карантинного помещения. Сотрудник покормил волчицу, забыв закрыть клетку, однако позднее хищник самостоятельно вернулся в вольер.
Волчица находилась на карантине в отдельном помещении перед отправкой в другой зоопарк. Региональная прокуратура ведет проверку по факту инцидента.
Ранее сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru