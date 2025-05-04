В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк

В Нижнем Новгороде из зоопарка «Лимпопо» сбежал полярный волк, сообщает «Нижний Новгород Онлайн».

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Посетители были эвакуированы. Зверь выбежал из карантинного помещения. Сотрудник покормил волчицу, забыв закрыть клетку, однако позднее хищник самостоятельно вернулся в вольер.

Волчица находилась на карантине в отдельном помещении перед отправкой в другой зоопарк. Региональная прокуратура ведет проверку по факту инцидента.

Ранее сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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