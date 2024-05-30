В «АвтоВАЗе» сообщили о переходе на «советскую» складскую модель

«АвтоВАЗ» дал старт серийному производству автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая. До конца 2024 года компания планирует произвести до 50 тысяч автомобилей, включая электрическую версию.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

