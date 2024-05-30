В «АвтоВАЗе» сообщили о переходе на «советскую» складскую модель
Компания «АвтоВАЗ» переходит на «советскую» складскую модель, сообщил журналистам вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.
Он отметил, что это означает поддержание больших запасов комплектующих для сборки Lada. По его словам, такой подход позволяет избежать рисков на фоне санкций.
«АвтоВАЗ» дал старт серийному производству автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая. До конца 2024 года компания планирует произвести до 50 тысяч автомобилей, включая электрическую версию.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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