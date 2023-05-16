Автоматически не получилось: Почему бюджетные средства «зависают» на пути в регионы
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил НСН, что на данный момент не отработана технология разбивки единого налога по уровням бюджета.
Единый налоговый платеж не может автоматически распределяться между уровнями бюджета, из-за этого страдают регионы, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью НСН.
СМИ сообщают, что появившийся 1 января 2023 года единый налоговый платеж привел к задержке поступлений денег в бюджеты регионов. Бюрократия Минфина привела к тому, что регионы имеют деньги только на бумаге, самые крупные потери пришлись на Хакасию: она потеряла около 60% налогов от доходов и прибыли, пишет Telegram-канал «Бабр». Сафонов признал, что такая проблема сегодня существует.
«Это связано с тем, что не отработана технология разнесения единого платежа, единого налога по разным уровням бюджетной системы – федеральный, региональный, муниципальный. У нас есть два налога, которые формируют региональный бюджет: налог на прибыль и НДФЛ. При этом налог на прибыль частично перечисляется федеральному бюджету. Возникают такого рода ситуации, когда денежные средства зависают временно до их распределения между уровнями. В конечном итоге это приводит к тому, что региональный бюджет находится определенное время без поступлений», - рассказал он.
Он также отметил, что подобные ошибки в системе затрагивают и обычных граждан. По его словам, для решения проблемы нужно время, чтобы адаптировать существующие механизмы.
«Эта система, скорее всего, будет отлажена, просто как всегда понадеялись на то, что все автоматически получится. Понятно, что любое новшество требует адаптации действующих механизмов, а также понимания, как будет работать новое ПО в условиях сверхнагрузок. Вы можете обратить внимание, что в вашем налоговом кабинете иногда отображается ошибка в системе «нет информации о задолженностях». То есть, это касается и обычных граждан», - рассказал собеседник НСН.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев предсказал размер годового дефицита бюджета России. По его словам, ситуация с нефтегазовыми доходами, скорее всего, будет ухудшаться в дальнейшем, а нормализация с января 2023 года других отраслевых доходов позволяет надеяться на то, что они достигнут плановых показателей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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