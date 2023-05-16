Автоматически не получилось: Почему бюджетные средства «зависают» на пути в регионы

«Это связано с тем, что не отработана технология разнесения единого платежа, единого налога по разным уровням бюджетной системы – федеральный, региональный, муниципальный. У нас есть два налога, которые формируют региональный бюджет: налог на прибыль и НДФЛ. При этом налог на прибыль частично перечисляется федеральному бюджету. Возникают такого рода ситуации, когда денежные средства зависают временно до их распределения между уровнями. В конечном итоге это приводит к тому, что региональный бюджет находится определенное время без поступлений», - рассказал он.

Он также отметил, что подобные ошибки в системе затрагивают и обычных граждан. По его словам, для решения проблемы нужно время, чтобы адаптировать существующие механизмы.

«Эта система, скорее всего, будет отлажена, просто как всегда понадеялись на то, что все автоматически получится. Понятно, что любое новшество требует адаптации действующих механизмов, а также понимания, как будет работать новое ПО в условиях сверхнагрузок. Вы можете обратить внимание, что в вашем налоговом кабинете иногда отображается ошибка в системе «нет информации о задолженностях». То есть, это касается и обычных граждан», - рассказал собеседник НСН.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев предсказал размер годового дефицита бюджета России. По его словам, ситуация с нефтегазовыми доходами, скорее всего, будет ухудшаться в дальнейшем, а нормализация с января 2023 года других отраслевых доходов позволяет надеяться на то, что они достигнут плановых показателей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

