Автоэксперт рассказал о низком качестве китайских машин

Низкое качество деталей и материалов – основная опасностью китайских автомобилей. Из-за этого машина может загореться, предупредил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Эта проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Это национальное производство, оно сделано для привлечения максимальной прибыли…Красивая картинка, модное изделие, и все», — рассказал NEWS.ru Субботин.

Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими

По его словам, материал топливопроводов был такой, что он трескался, был негерметичен, в результате бензин попадал на раскаленные детали автомобилей и вспыхивал.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН рассказал, почему сборка полного цикла не снизит стоимость «Москвича».



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ФОТО: EPA / ТАСС
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