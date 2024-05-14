Автоэксперт рассказал о низком качестве китайских машин

По его словам, материал топливопроводов был такой, что он трескался, был негерметичен, в результате бензин попадал на раскаленные детали автомобилей и вспыхивал.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН рассказал, почему сборка полного цикла не снизит стоимость «Москвича».







