Автоэксперт рассказал о низком качестве китайских машин
Низкое качество деталей и материалов – основная опасностью китайских автомобилей. Из-за этого машина может загореться, предупредил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
«Эта проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Это национальное производство, оно сделано для привлечения максимальной прибыли…Красивая картинка, модное изделие, и все», — рассказал NEWS.ru Субботин.
По его словам, материал топливопроводов был такой, что он трескался, был негерметичен, в результате бензин попадал на раскаленные детали автомобилей и вспыхивал.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН рассказал, почему сборка полного цикла не снизит стоимость «Москвича».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС в 2024 году
- Верховный суд отказался смягчать приговор Кара-Мурзе
- Актриса Судзиловская сыграет в спектакле «Журчат ручьи»
- Услуги турагентств подорожали в России на 20%
- Автоэксперт рассказал о низком качестве китайских машин
- МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение
- ВС РФ освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области
- Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен
- Доходы видеопиратов сократились в 2023 году
- В Томской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru