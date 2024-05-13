«Экономия до 30%»: Почему сборка полного цикла не снизит стоимость «Москвича»
Антон Шапарин заявил НСН, что завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике, но цена на запчасти все равно привязана к валютному курсу.
Завод «Москвич» сможет сэкономить на логистике до 30% при полном цикле сборки, но цена на запчасти и компоненты все равно привязана к валютному курсу, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН. Он отметил, что для потребителя конечная стоимость не поменяется в ближайшее время.
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин запустили производство автомобилей по технологии полного цикла на заводе «Москвич». По словам мэра, теперь на заводе «Москвич» будет проводиться покраска кузова и усиленное антикоррозийное покрытие кузова. На заводе смонтировали современную роботизированную линию сварки. В планах предприятия, отметил градоначальник, углубление локализации и создание собственного автомобиля.
«В таком случае логистика подешевеет, но все компоненты «Москвича» как были в юанях номинированы, так и остаются. Цена будет зависеть от курса юаня и рубля, от стоимости международной логистики и так далее. Пока автомобиль не производится полностью в России, говорить что-либо о ценообразовании без привязки к курсу нет никакого смысла. Поэтому я не думаю, что «Москвичи», которые больше JAC, сильно подешевеют. Стоимость для потребителя не изменится. Мы не знаем точно, сколько конкретно сэкономит завод. Сварка на предприятии и окраска позволяет сэкономить процентов 30 в стоимости логистики запчастей. Но мы не знаем, сколько конкретно стоимость логистики составляет в стоимости «Москвича». О полной локализации речи не идет, это китайские запчасти», - объяснил он.
По словам Шапарина, цены на автомобили в России не снижаются, так как граждане покупают даже «старинные» машины за приличные деньги, а иностранцам вход на рынок ограничен.
«Стоимость зависит от ситуации на рынке. На нашем рынке царствует протекционизм, у нас импорт надежно отсечен утилизационным сбором. Поэтому все автомобили в России намного дороже, чем в Китае, откуда они приезжают. Старинная Granta сегодня стоит 800 тысяч рублей, люди покупают, значит, цены пока снижаться не будут. «Москвичу» нужно сокращать издержки. Я, например, не очень понимаю, зачем там огромные контракты с нелепыми блогерами. Деньги нужно экономить», - добавил собеседник НСН.
В марте стало известно, что завод «Москвич» намерен найти второго китайского партнера для сборки, передает «Радиоточка НСН».
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