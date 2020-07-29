Алкозамки в автомобилях: панацея от пьяных за рулем?

Прибор блокирует возможность завести автомобиль при наличии паров алкоголя. Концепцию их повсеместного внедрения Минпромторг планирует разработать до конца года. Для таких замков будут разработаны специальные стандарты, алкозамки необходимо будет регулярно проверять.

Мнения экспертов относительно этой инициативы разошлись. Приветствовал идею алкозамков председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. В эфире НСН он сравнил этот прибор с ограждением газона:

«Самый верный способ предотвратить правонарушение – это физическое препятствие. Загородим газоны – там никто не будет парковаться. Установим отбойники – никто не будет выезжать на встречную полосу, поставим алкозамки – никто не будет ездить пьяным за рулем. И не надо напрягать правоохранительную систему».

Вместе с тем, он обратил внимание на ситуации, когда в салоне автомобиля находится употребивший алкоголь пассажир, однако выразил уверенность в том, что такие вопросы могут быть решены.

Значительно больше недостатков в идее тотальной установки алкозамков усмотрел автоэксперт Игорь Моржаретто. Во-первых, высокая стоимость обслуживания оборудования. По его оценке, установка прибора повысит стоимость автомобиля минимум на 100 тысяч рублей, а водителям за ежемесячное обслуживание придется платить порядка 60 евро в месяц – примерно пять тысяч рублей по нынешнему курсу. Кроме того, он обратил внимание на то, что массовое применение прибора ставит под подозрение всех без исключения водителей: «на самом деле это процент от всех водителей, а в зону риска загоняют всех», - заявил РБК автоэксперт. И привел в пример некоторые страны Европы, где алкозамок водитель ставит добровольно, как альтернативу лишению прав.

Пока, впрочем, и ставить-то особо нечего. Единственный подобный прибор есть только у одной частной научно-производственной компании, который стоит 79 тысяч рублей. При этом, как отмечал «Коммерсант», сами производители признают риски ошибки алкозамка: реакция на духи или пары стеклоочистителя. И ограничение, выводящее применение этого конкретного прибора за рамки здравого смысла: перед тем, как сесть за руль, водитель мало того, что не должен, например, курить, но даже есть!

