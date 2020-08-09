Автовладельцев в России предупреждают о важных изменениях осенью
Осень 2020 года для автовладельцев – время многих изменений. Предстоит актуализация тарифов ОСАГО, вернется процедура техосмотра, появятся и другие нововведения, сообщает Autonews.
Ожидается, что новые правила расчёта ОСАГО начнут действовать уже в конце августа, уточняет RT. Расчетный коридор составит 30%. Водитель сможет получить индивидуальный тариф, исходя из числа грубых нарушений ПДД, состояния автомобиля и даже семейного положения, уточняют «Известия».
Автомобилистам в Москве придется привыкать к новой дорожной разметке, пишет Газета.ru.
У сотрудников Госавтоинспекции появится новое оборудование для оценки технического состояния автомобилей.
Возобновят процедуру техосмотра автомобилей, приостановленную из-за эпидемии коронавируса.
Больше данных потребуется для основных документов — ПТС и СТС.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто назвал закон о введении уголовной ответственности за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра транспортных средств мертворождённым. Он призвал разобраться, почему водителям выгоднее покупать диагностические карты.
«Есть много пунктов проведения технического осмотра, имеющих лицензию, но ТО они проводят, не проводя его. Есть, наверное, бывшие сотрудники таких пунктов, которые имеют доступ к системе ОСАГО, и они могут в эту систему вносить данные о том, что что машина замечательная, хотя они не проводили ТО. Если говорить честно, то правительство и Госдума зашли не с той стороны. Те люди, которые писали этот закон, решили по старинке наказать тех, кто не работает, а продаёт бумаги. Хотя надо бы по большому счёту разобраться с другой стороны: почему люди соглашаются покупать диагностические карты? Почему нам нравится обходить законы? Мне кажется, это один из мертворождённых законов, который может один раз кого-то ударить по голове и показательно наказать, но в целом не работает».
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