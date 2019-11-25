Автомобили в России резко подорожают с 2020 года
Цены на автомобили в России вырастут в январе 2020 года. Как сообщает «Коммерсант», это связано с утверждением правительством повышения утильсбора на машины. Как сообщает издание, он будет введён, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Ставки вырастут больше всего в сегменте легковушек — на 110,7% в среднем, отмечает Ura.ru. Меньше других пострадают машины с двигателем до одного литра — рост составит 46,1%.
Утилизационный сбор был введён в России в 2012 году. Как напоминает «Газета.ру», вначале его платили только импортёры, потом он стал действовать для всех, однако с субсидией для лакализованных автоконцернов.
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