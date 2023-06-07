Автоэксперт ожидает падение цен на китайские автомобили в России

По его словам, китайских автомобилей на российском рынке в избытке, но очередей за ними нет. Со временем конкуренция между производителями из КНР повлияет на цены, и они снизятся.

При этом в РФ стоимость китайских авто увеличивают транспортные расходы, высокая таможенная пошлина. Для снижения цен на китайские автомобили на 5-10% потребуется как минимум от шести месяцев.

Как сообщалось ранее, в России в мае текущего года был реализован 72 171 новый легковой автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

