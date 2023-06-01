Мантуров: ГАЗ может возродить производство автомобилей «Волга»
Возрождения отечественной марки автомашин «Волга» возможно произойдет на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, заявил вице-премьер Денис Мантуров, сообщает РИА новости.
По его словам, производство легковых автомобилей планируется запустить при технологической поддержке зарубежного партнера.
Мантуров отметил, что с техпартнером ГАЗ определится уже в ближайшее время.
«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев», - добавил вице-премьер.
Ранее генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук в беседе с НСН предрек электромобилям «Москвич 3е» большое будущее.
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