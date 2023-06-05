В России в мае в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей

В России в мае текущего года был реализован 72 171 новый легковой автомобиль. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат»со ссылкой на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

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В сообщении говорится, что результаты продаж в мае 2023 года в 2,6 раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Бестселлером стали автомобили марки Lada, в ТОП-5 по продажам также вошли бренды Chery, Haval, Geely и Kia.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что в апреле 2023 года в России было продано всего 54 270 новых автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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