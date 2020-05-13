Госдума может разрешить полиции вскрывать автомобили

В Государственную думу внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. В частности, он подразумевает возможность наделять полицейских правом вскрывать автомобили.

Согласно тексту документа, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, а также в целях обеспечения безопасности при массовых беспорядках или ЧС. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов, а в отсутствие владельца стражи порядка должны обеспечить сохранность авто, пишет RT.

Помимо этого, документ предлагает наделить сотрудников полиции правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов.