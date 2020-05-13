Госдума может разрешить полиции вскрывать автомобили
В Государственную думу внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников полиции. В частности, он подразумевает возможность наделять полицейских правом вскрывать автомобили.
Согласно тексту документа, предлагается разрешить вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан, задержания преступников, а также в целях обеспечения безопасности при массовых беспорядках или ЧС. При этом хозяин машины должен быть оповещён в течение 24 часов, а в отсутствие владельца стражи порядка должны обеспечить сохранность авто, пишет RT.
Помимо этого, документ предлагает наделить сотрудников полиции правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов.
В свою очередь, адвокат Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что послабления в законе дадут всплеск процессуального беспредела со стороны правоохранителей.
«Я выражаю позицию как гражданина и правозащитника. Я считаю, что меры, которые хочет принять государство, совершенно недопустимы в правовом обществе. На все эти мероприятия, которые заложены, в законе есть необходимая процедура через фильтр контрольных органов, то есть через прокуратуру и суд. Данные мероприятия по этим поправкам нарушают конституционные права граждан, и если идет вопрос о нарушении конституционных прав, то это должно быть четко регламентировано и контролироваться прокуратурой и судом. Я думаю, что данные послабления дадут всплеск именно процессуального беспредела со стороны полиции. Сотрудники станут нарушать конституционные права граждан, я считаю это недопустимым», - констатировал он
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