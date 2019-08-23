Автоэксперт назвал причину перехода ГАЗа на четырехдневную рабочую неделю

«Я не понимаю саму причину, что значит «недопоставка зарубежных комплектующих». Такого быть не может. Ни один поставщик не откажется просто так. Значит, есть какие-то причины. Как мне представляется, фундаментальная проблема кроется в том, что падает рынок. Вот и все. Неспроста там какие-то нелепые предложения появились, запретить эксплуатацию автомобилей, достигших «предельного возраста». Чтоб покупали новые, естественно. Эта инициатива исходит от КАМАЗа, если называть вещи своими именами. И группа ГАЗ страдает, хотя у нее позиции на рынке весьма неплохие, с коммерческим модельным рядом. Но рынок падает. И комплектующие тут вообще не причем. Раз продукция не пользуется спросом, значит, надо сокращать персонал, потому что это самая большая статья расходов в любом автомобильном производстве», - пояснил он.

Напомним, ранее глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю.

