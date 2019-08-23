Автоэксперт назвал причину перехода ГАЗа на четырехдневную рабочую неделю
Олег Осипов в эфире НСН высказал мнение, что это связано с общим падением автомобильного рынка в стране.
Перейти на четырехдневную рабочую неделю намерена группа ГАЗ. Как объясняет автопроизводитель, это связано с недозагрузкой мощностей из-за проблем с поставками импортных комплектующих. Сокращение рабочей недели может быть введено с 21 октября нынешнего года по 20 апреля следующего.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН высказал мнение, что причина связана с общим падением автомобильного рынка в стране.
«Я не понимаю саму причину, что значит «недопоставка зарубежных комплектующих». Такого быть не может. Ни один поставщик не откажется просто так. Значит, есть какие-то причины. Как мне представляется, фундаментальная проблема кроется в том, что падает рынок. Вот и все. Неспроста там какие-то нелепые предложения появились, запретить эксплуатацию автомобилей, достигших «предельного возраста». Чтоб покупали новые, естественно. Эта инициатива исходит от КАМАЗа, если называть вещи своими именами. И группа ГАЗ страдает, хотя у нее позиции на рынке весьма неплохие, с коммерческим модельным рядом. Но рынок падает. И комплектующие тут вообще не причем. Раз продукция не пользуется спросом, значит, надо сокращать персонал, потому что это самая большая статья расходов в любом автомобильном производстве», - пояснил он.
Напомним, ранее глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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