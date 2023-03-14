Автодилеры анонсировали ввоз новых автомобилей в Россию

Кроме того, по словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, будет продолжаться ввоз автомобилей марок Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes. Она добавила, что основным направлением поставок по параллельному импорту остаются автомобили премиального и среднего сегмента.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх добавил, что параллельный импорт открыл возможность для поставок принципиально новых марок на российский рынок. Он подчеркнул, что у электрокаров есть потенциал для роста, поскольку их зачастую покупают как вторую машину.

Вместе с тем представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что на крупный объем параллельного импорта полагаться не следует.

Ранее Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок.

