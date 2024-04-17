Россия внесла в стоп-лист 235 подданных Австралии

Россия внесла в стоп-лист 235 австралийцев, говорится в заявлении МИД РФ, передает ТАСС.

МИД России внес экс-посла Салливана и еще более 200 граждан США в стоп-лист

Как отмечается, из-за антироссийской политики Канберры, Москва расширила число австралийцев, кому запрещен въезд на территорию России за счет муниципальных депутатов Австралии, формирующих антироссийскую повестку в стране.

Полный список австралийских депутатов опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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