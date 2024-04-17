Россия внесла в стоп-лист 235 подданных Австралии
17 апреля 202413:09
Россия внесла в стоп-лист 235 австралийцев, говорится в заявлении МИД РФ, передает ТАСС.
Как отмечается, из-за антироссийской политики Канберры, Москва расширила число австралийцев, кому запрещен въезд на территорию России за счет муниципальных депутатов Австралии, формирующих антироссийскую повестку в стране.
Полный список австралийских депутатов опубликован на сайте МИД РФ.
Ранее Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru