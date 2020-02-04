Авиабилеты за границу станут дороже с 5 февраля
Перелеты за рубеж в ночь на 5 февраля станут дороже в связи с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Курс валют для международных рейсов пересчитает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). За основу корректировки внутреннего курса IATA будет взят курс рубля по отношению к иностранным валютам, установленный Банком России. По состоянию на 3 февраля, новое соотношение составило 71 рубль к 1 евро.
Пока стоимость заграничных перелетов рассчитывается исходя из курса 69 рублей к 1 евро. В итоге с 5 февраля стоимость международных рейсов вырастет почти на 3%.
1 февраля сообщалось, что регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены. В качестве исключения для перелетов туда и обратно названы Москва, Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг. В другие города КНР рейсы российских авиакомпаний переведены в режим чартерных перевозок, предупредил Минтранс и уточнил, что возможны изменения в расписании полетов.
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