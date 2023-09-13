Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей
Если бы российский электрический мотоцикл Aurus Merlon поступил в продажу сейчас, он стоил бы около 10-12 миллионов рублей. Об этом рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» официальный представитель Aurus.
Отмечается, что, когда Aurus Merlon поступит в продажу, он будет конкурировать с американским мотоциклом Curtiss. Согласно данным, американские аналоги сегодня стоят от 14-15 миллионов рублей.
Собеседник издания отметил, что финализированных коммерческих планов по развитию проекта Merlon на сегодняшний день нет.
Мотоцикл Aurus Merlon реализуется по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ. Он будет выпускаться для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия снялась с командного чемпионат мира по гимнастике из-за допуска РФ
- Вышел первый трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
- Музыкальная индустрия поможет ВШЭ готовить продюсеров
- Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей
- «Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза
- Собянин назвал срок запуска комплекса при инфекционной больнице на севере Москвы
- Бородин отказался платить Козловскому рубль по иску о защите чести
- Лавров: Сотрудничество РФ и КНДР не будет подвержено влиянию Запада
- Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
- Путин: у России и КНДР есть возможности для военного сотрудничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru