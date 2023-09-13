Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей

Отмечается, что, когда Aurus Merlon поступит в продажу, он будет конкурировать с американским мотоциклом Curtiss. Согласно данным, американские аналоги сегодня стоят от 14-15 миллионов рублей.

Собеседник издания отметил, что финализированных коммерческих планов по развитию проекта Merlon на сегодняшний день нет.

Мотоцикл Aurus Merlon реализуется по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ. Он будет выпускаться для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus, передает «Радиоточка НСН».

