Aurus оценил коммерческий вариант мотоцикла Merlon в 12 млн рублей

Если бы российский электрический мотоцикл Aurus Merlon поступил в продажу сейчас, он стоил бы около 10-12 миллионов рублей. Об этом рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» официальный представитель Aurus.

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Отмечается, что, когда Aurus Merlon поступит в продажу, он будет конкурировать с американским мотоциклом Curtiss. Согласно данным, американские аналоги сегодня стоят от 14-15 миллионов рублей.

Собеседник издания отметил, что финализированных коммерческих планов по развитию проекта Merlon на сегодняшний день нет.

Мотоцикл Aurus Merlon реализуется по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ. Он будет выпускаться для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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