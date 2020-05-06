Ассоциация российских банков сообщила о снятии триллиона рублей в начале апреля

«Я приветствую решение Силуанова, но думаю, что никто и не подвергал сомнению его вменяемость и не считал, что он него могут исходить идеи о заморозке вкладов. По изъятию. За апрель ещё итоговых цифр нет, но в конце марта и в начале апреля из банков была вынута приличная сумма – около триллиона рублей. Но потом ситуация начала исправляться, потому что, по моим оценкам, некоторые люди вынимали валюту, конвертировали её при высоком курсе в рубли и затем возвращали. Некоторым также было выгодно ради процента снимать валютные счета, чтобы конвертировать и вернуть в рублях. То есть это была не паника, а прагматичные действия», - сказал президент Ассоциации российских банков.

Он также подчеркнул, что вся паника, возникшая у вкладчиков, закончится в течение двух недель, а потом люди начнут возвращать средства на свои счета.

«Но многие действительно испугались нового налога на доходы с вкладов, не разобравшись, что это будет введено только со следующего года, и карантина, посчитав, что деньги на вкладах станут для них недоступны. Эти люди сняли приличную сумму, но в дальнейшем, я думаю, эти деньги будут возвращены. Все паники длятся максимум неделю-две, а потом люди понимают, что ничего существенного не происходит», - добавил Тосунян.

Ранее Банк России сообщил, что не исключает новый отток вкладов в связи с режимом самоизоляции. Как предупреждает регулятор, вкладчики будут вынуждены забирать деньги с депозитов из-за резкого падения доходов.

Согласно статистике, опубликованной регулятором, в марте граждане РФ уже изъяли из банков 315 миллиардов рублей. Отток составил 1%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%. По данным Центробанка, в основном снятые средства шли на покупки, необходимые на случай карантина.

