Центробанк предупредил о новом оттоке вкладов из-за самоизоляции
Банк России не исключает новый отток вкладов в связи с режимом самоизоляции. Как предупреждает регулятор, вкладчики будут вынуждены забирать деньги с депозитов из-за резкого падения доходов.
Согласно статистике, опубликованной регулятором, в марте граждане РФ уже изъяли из банков 315 миллиардов рублей. Отток составил 1%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%. По данным Центробанка, в основном снятые средства шли на покупки, необходимые на случай карантина.
Кроме того, некоторые вкладчики делали крупные отложенные приобретения, опасаясь скачка цен. Речь идёт об автомобилях и бытовой техники. В перспективе отток будет вызван тем, что часть вкладчиков будет вынуждена расходовать накопления, находясь дома, без возможности получать доход.
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