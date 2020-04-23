Центробанк предупредил о новом оттоке вкладов из-за самоизоляции

Банк России не исключает новый отток вкладов в связи с режимом самоизоляции. Как предупреждает регулятор, вкладчики будут вынуждены забирать деньги с депозитов из-за резкого падения доходов.

Согласно статистике, опубликованной регулятором, в марте граждане РФ уже изъяли из банков 315 миллиардов рублей. Отток составил 1%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%. По данным Центробанка, в основном снятые средства шли на покупки, необходимые на случай карантина.

Кроме того, некоторые вкладчики делали крупные отложенные приобретения, опасаясь скачка цен. Речь идёт об автомобилях и бытовой техники. В перспективе отток будет вызван тем, что часть вкладчиков будет вынуждена расходовать накопления, находясь дома, без возможности получать доход.

