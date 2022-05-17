Ассоциация европейского бизнеса выступила против легализации в РФ параллельного импорта

Легализации параллельного импорта в долгой перспективе приведёт к рискам для развития экономики. Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которое опубликовано на сайте организации.

Мантуров заявил, что компании не просили об исключении из списка параллельного импорта

В меморандуме говорится, что параллельный импорт станет причиной снижения объёма инвестиций в Россию. Также снизится темп локализации производств, вырастет количество контрафактных товаров.

В АЕБ уверены, что следует запретить параллельный импорт товаров, поставки которых в Россию продолжаются, или при наличии официального импортёра.

«Принимаемые меры должны носить временный характер, чтобы обеспечить наличие на внутреннем рынке РФ только таких товаров, которые не импортируются в условиях санкционного давления, а также производство которых не налажено или прекращено/приостановлено на территории России», - заключили в АЕБ.

Ранее Министерство промышленности и торговли России утвердило список разрешённых для параллельного импорта товаров, в который вошли 96 позиций, в том числе косметические товары, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, автомобили и прочее, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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