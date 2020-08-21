«Ашан» уволил десятки сотрудников за коррупцию

Несколько десятков сотрудников были уволены с момента создания комитета по внутреннему контролю в январе 2020 года, заявил глава российского подразделения компании «Ашан» Йоханнес Толай.

По его словам, уволенные сотрудники были «близки к коррупции», пишет РБК. Они, в частности, не соблюдали должностные инструкции.

По словам Толая, борьба с коррупцией и откатами – всегда актуальная тема для розничной торговли.

Ранее сообщалось, что ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял до 3% оборота из-за коррупции, внедрённой менеджментом компании.

