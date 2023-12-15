Аренда трехкомнатных квартир в Москве подорожала на 36% за год

С начала года аренда трехкомнатного жилья в Москве и области подорожала на 36%, говорится в исследовании «Яндекс Аренда», передает «Лента.ру».

А стоимость аренды студий и двухкомнатных квартир подорожала за этот период на 23%, однокомнатное жилье стало снять на 22% дороже.