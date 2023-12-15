Аренда трехкомнатных квартир в Москве подорожала на 36% за год
С начала года аренда трехкомнатного жилья в Москве и области подорожала на 36%, говорится в исследовании «Яндекс Аренда», передает «Лента.ру».
А стоимость аренды студий и двухкомнатных квартир подорожала за этот период на 23%, однокомнатное жилье стало снять на 22% дороже.
Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%.
Инфляция и ужесточение условий по ипотеке заставляют граждан отказываться от покупки жилья и выходить на рынок аренды, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с «Радиоточкой НСН». В связи с этим ждать снижения цен на арендное жилье не стоит, ометил он.
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