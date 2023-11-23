«Вынуждены снижать»: Почему готовые новостройки стоят дешевле строящихся

«Готовое жилье, действительно, дешевле. Предполагаю, что это объявления от частных лиц. Это граждане, которые купили на хайпе квартиру в 2022 году, когда был рост. Они покупали с помощью льготной ипотеки по две-три квартиры и сейчас они хотят зафиксировать свою прибыль, уходят из этих проектов. Но они же не могут дать покупателям как частное лицо под 6%, они вынуждены продавать либо клиенту, у которого есть сумма полностью, либо клиенту, который возьмет по рыночной ставке. Вероятность очень мала, что кто-то будет брать ипотеку под 16-17%, поэтому они вынуждены снижать цены. Они не могут конкурировать с застройщиками, которые предлагают льготную ипотеку», - сказала Радченко.

Она также рассказала, что в Московском регионе наблюдается дефицит квартир под сдачу.

«В Москве, действительно, квартир меньше, цены растут. Цены на квартиры в продажу выросли в два раза… Слишком большой разрыв между окупаемостью квартиры, если сдается в аренду. Раньше было 5% дохода, сейчас это 2-3%. Плюс геморрой с арендаторами… Сдавать квартиры сейчас экономически не выгодно», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».

