«Вынуждены снижать»: Почему готовые новостройки стоят дешевле строящихся
Собственники готового жилья вынуждены снижать цены, чтобы хоть как-то конкурировать с застройщиками и льготной ипотекой, отметила в эфире НСН Ирина Радченко.
Собственники недавно сданных новостроек продают их дешевле строящегося жилья, но по рыночной ставке, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН. Она объяснила, что собственники вынуждены снижать цены.
Ранее аналитики «Циан» подсчитали, что квартиры в недавно сданных новостройках в Москве и Подмосковье в среднем на 6% дешевле строящегося жилья. В компании сравнили квартиры в жилых комплексах, где есть и уже сданные (в 2019-2023 годах), и строящиеся корпуса. Уточняется, что в 53 ЖК из 79 (67%) строящиеся корпуса дороже, чем уже сданное жилье в том же проекте. Еще в трех ЖК (4%) разницы между «вторичкой» и «первичкой» в цене практически нет (менее 1%).
«Готовое жилье, действительно, дешевле. Предполагаю, что это объявления от частных лиц. Это граждане, которые купили на хайпе квартиру в 2022 году, когда был рост. Они покупали с помощью льготной ипотеки по две-три квартиры и сейчас они хотят зафиксировать свою прибыль, уходят из этих проектов. Но они же не могут дать покупателям как частное лицо под 6%, они вынуждены продавать либо клиенту, у которого есть сумма полностью, либо клиенту, который возьмет по рыночной ставке. Вероятность очень мала, что кто-то будет брать ипотеку под 16-17%, поэтому они вынуждены снижать цены. Они не могут конкурировать с застройщиками, которые предлагают льготную ипотеку», - сказала Радченко.
Она также рассказала, что в Московском регионе наблюдается дефицит квартир под сдачу.
«В Москве, действительно, квартир меньше, цены растут. Цены на квартиры в продажу выросли в два раза… Слишком большой разрыв между окупаемостью квартиры, если сдается в аренду. Раньше было 5% дохода, сейчас это 2-3%. Плюс геморрой с арендаторами… Сдавать квартиры сейчас экономически не выгодно», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».
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