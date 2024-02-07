Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе

Аренда квартир в большинстве крупных городов России стала дешеветь в январе, выяснили эксперты портала «Мир квартир».

Так, аренда однокомнатной квартиры подешевела в 46 городах, а в 23 — подорожала. В среднем по стране за месяц аренда упала на 1% до 27 тысяч рублей.

Охладите желание: Покупка жилья в России перестает быть выгодной

Ранее сообщалось, что средняя цена аренды двухкомнатной московской квартиры в январе 2024 года составила 99 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».

При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что средняя цена аренды московской двухкомнатной квартиры сегодня составляет 45-55 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
ТЕГИ:ЦеныКвартирыАренда

Горячие новости

Все новости

партнеры