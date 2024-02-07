Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе

Ранее сообщалось, что средняя цена аренды двухкомнатной московской квартиры в январе 2024 года составила 99 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».

При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что средняя цена аренды московской двухкомнатной квартиры сегодня составляет 45-55 тысяч рублей.

