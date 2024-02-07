Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе
Аренда квартир в большинстве крупных городов России стала дешеветь в январе, выяснили эксперты портала «Мир квартир».
Так, аренда однокомнатной квартиры подешевела в 46 городах, а в 23 — подорожала. В среднем по стране за месяц аренда упала на 1% до 27 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что средняя цена аренды двухкомнатной московской квартиры в январе 2024 года составила 99 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Аренда».
При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что средняя цена аренды московской двухкомнатной квартиры сегодня составляет 45-55 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху счел полную победу над ХАМАС вопросом нескольких месяцев
- На МКАД из-за снегопада скопилось около семи тысяч большегрузов
- «Ростов» разгромил «Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ
- МИД РФ заявил о начале работы по организации «Интервидения»
- При испытании ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв
- Аренда квартир в крупнейших городах РФ подешевела в январе
- В Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на 48 млн рублей
- Российские автозаводы сократили производство на фоне падения спроса
- Над Белгородской областью сбили пять снарядов РСЗО «Вампир»
- СМИ: Apple тестирует два прототипа складных iPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru