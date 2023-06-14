Арабы захотели построить новый город в России

Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили интерес к строительству города-спутника Владивостока, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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«Мы стремимся построить «плавильный котел», где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», - сказал министр в беседе с РИА Новости.

По его мнению, участие в проекте позволит инвесторам ОАЭ выйти на рынки Восточной Азии. Российские условия чиновник назвал комфортными для международных участников.

Министр строительства России Ирек Файзуллин ранее выразил обеспокоенность нехваткой новостроек в небольших городах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СтроительствоВладивостокОАЭ

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