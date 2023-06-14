Арабы захотели построить новый город в России
Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразили интерес к строительству города-спутника Владивостока, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Мы стремимся построить «плавильный котел», где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», - сказал министр в беседе с РИА Новости.
По его мнению, участие в проекте позволит инвесторам ОАЭ выйти на рынки Восточной Азии. Российские условия чиновник назвал комфортными для международных участников.
Министр строительства России Ирек Файзуллин ранее выразил обеспокоенность нехваткой новостроек в небольших городах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru