Арабы захотели построить новый город в России

«Мы стремимся построить «плавильный котел», где Запад встречается с Востоком с упором на молодежь, на науку, на образование, на туризм, на торговлю», - сказал министр в беседе с РИА Новости.

По его мнению, участие в проекте позволит инвесторам ОАЭ выйти на рынки Восточной Азии. Российские условия чиновник назвал комфортными для международных участников.

Министр строительства России Ирек Файзуллин ранее выразил обеспокоенность нехваткой новостроек в небольших городах, передает «Радиоточка НСН».

