Apple вновь стала самой дорогой компании мира

Акции корпорации Apple подскочили в цене на 15% 9 апреля. Это стало рекордным однодневным ростом с 1998 года. Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран откладываются на 90 дней.

Решение касается в том числе Вьетнама, Индии и Таиланда, где у производителя iPhone размещено производство. При этом значительная часть производства гаджетов Apple расположены в Китае, в отношении которого Трамп накануне пошлины поднял до 125%.

В США спрогнозировали рост цен на iPhone в три раза при переносе производства

Капитализация Apple за один день выросла на $400 млрд, приблизившись к $3 трлн. В результате она вновь стала самой дорогой компанией в мире, а Microsoft опустилась на второе место. Apple ранее уступила статус самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft из-за снижения капитализации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:АкцииСШАApple

Горячие новости

Все новости

партнеры