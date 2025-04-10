Apple вновь стала самой дорогой компании мира
Акции корпорации Apple подскочили в цене на 15% 9 апреля. Это стало рекордным однодневным ростом с 1998 года. Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп объявил о том, что введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран откладываются на 90 дней.
Решение касается в том числе Вьетнама, Индии и Таиланда, где у производителя iPhone размещено производство. При этом значительная часть производства гаджетов Apple расположены в Китае, в отношении которого Трамп накануне пошлины поднял до 125%.
Капитализация Apple за один день выросла на $400 млрд, приблизившись к $3 трлн. В результате она вновь стала самой дорогой компанией в мире, а Microsoft опустилась на второе место. Apple ранее уступила статус самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft из-за снижения капитализации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru