Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

Корпорация Apple уступила статус самой дорогой компании в мире корпорации Microsoft из-за снижения капитализации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Во вторник по итогам торгов акции Apple потеряли 5%, капитализация компании сократилась с $2,73 трлн до $2,59 трлн. При этом ценные бумаги Microsoft подешевели на 0,9%, стоимость корпорации снизилась с $2,66 трлн до $2,64 трлн.

Apple опустилась на второе место списка самых дорогих компаний мира. Всего с начала месяца акции корпорации потеряли 22%. Ценные бумаги Apple начали дешеветь в связи с обвалом на рынках после введения США импортных пошлин против других стран, пишет RT.

