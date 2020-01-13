Антимонопольщики РФ и Белоруссии не договорились по транзиту нефти
Представители антимонопольных ведомств России и Белоруссии не смогли договориться о тарифах по транзиту российской нефти и нефтепродуктов. Об этом в понедельник сообщают агентства БЕЛТА и РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Как ожидается, переговоры продолжатся в ближайшее время.
По имеющимся сведениям, у представителей России вызвали вопросы расчеты, которые привело ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не договорились по нефти, поскольку российская сторона предложила покупать нефть по ценам выше мировых, передает RT.
На фоне непростых переговоров Лукашенко ввел так называемый «экологический» налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны в размере 50% налога на прибыль, отмечает «Свободная пресса».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Антимонопольщики РФ и Белоруссии не договорились по транзиту нефти
- Генсек НАТО пообещал ответить России на «Искандеры» с новой ракетой
- «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии поставок газа
- Парламент Абхазии одобрил отставку Хаджимбы
- СБУ возбудила дело по трем статьям после уничтожения «Боинга» в Иране