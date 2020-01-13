Антимонопольщики РФ и Белоруссии не договорились по транзиту нефти

Как ожидается, переговоры продолжатся в ближайшее время.

По имеющимся сведениям, у представителей России вызвали вопросы расчеты, которые привело ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не договорились по нефти, поскольку российская сторона предложила покупать нефть по ценам выше мировых, передает RT.

На фоне непростых переговоров Лукашенко ввел так называемый «экологический» налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны в размере 50% налога на прибыль, отмечает «Свободная пресса».

