Антимонопольщики РФ и Белоруссии не договорились по транзиту нефти

13 января 202014:18

Представители антимонопольных ведомств России и Белоруссии не смогли договориться о тарифах по транзиту российской нефти и нефтепродуктов. Об этом в понедельник сообщают агентства БЕЛТА и РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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Как ожидается, переговоры продолжатся в ближайшее время.

По имеющимся сведениям, у представителей России вызвали вопросы расчеты, которые привело ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не договорились по нефти, поскольку российская сторона предложила покупать нефть по ценам выше мировых, передает RT.

На фоне непростых переговоров Лукашенко ввел так называемый «экологический» налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны в размере 50% налога на прибыль, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
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