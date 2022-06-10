Андрей Бочкарёв: Депо «Нижегородское» готово на три четверти
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительная готовность электродепо «Нижегородское» оценивается в 75%, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Андрей Бочкарёв: Подготовительные работы развернуты на всех участках первого этапа Рублёво-Архангельской линии метро
По его словам, работы разделены на несколько этапов и выполняются по мере освобождения площадок под возведение новых объектов.
«Практически завершен второй этап – объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации», – уточнил он.
Бочкарёв добавил, что более чем наполовину готова соединительная ветка между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва–Товарная–Курская, которая строится в рамках четвертого этапа. Пятый этап, а именно строительство КПП на территории депо, также практически завершён.
Гендиректор АО «Мосинжпроект Юрий Кравцов, в свою очередь, заявил, что на площади 17 га, где разместится депо «Нижегородское», в эксплуатацию введут более 50 зданий и сооружений. Он отметил, что с открытием депо появится порядка 850 новых рабочих мест, для сотрудников будут созданы комфортные условия для работы и отдыха.
Ранее Бочкарёв заявил, что в Москве тоннелепроходческий щит «Роза» завершил проходку первого тоннеля Солнцевской линии подземки в аэропорт Внуково.
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