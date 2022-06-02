Бочкарев: Проложен первый тоннель метро в аэропорт Внуково
В Москве тоннелепроходческий щит «Роза» завершил проходку первого тоннеля Солнцевской линии подземки в аэропорт Внуково. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Роза» завершил проходку левого перегонного тоннеля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции «Внуково» Солнцевской линии метро на территории одноименного аэропорта – это первый тоннель столичной подземки, который проложили к действующему аэропорту Москвы», – рассказал он.
По его словам, трасса тоннеля составила чуть более километра, работы велись на глубине до 16,5 метров, по дороге тоннель прошел под автотрассами и дорожными эстакадами, а также под жилой застройкой.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что трасса проходки была осложнена обилием подземных коммуникаций, в том числе коллекторов.
Руководитель холдинга также напомнил, что проходку соседнего правого тоннеля ведет тоннелепроходческий щит «Наталия», уже преодолевший более 300 метров пути - треть от планируемой протяженности.
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