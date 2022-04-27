Аналитику ждут снижения ставки ЦБ РФ в пятницу минимум до 15%
Многие эксперты-аналитики предсказывают снижение ключевой ставки по итогам очередного заседании совета директоров Центробанка России, которое намечено на пятницу 29 апреля. Ожидаемый размер сокращения - с 17% до 15%. Причём некоторые эксперты допускают и более сильное понижение - до 13-14% на фоне укрепления отечественной валюты и снижения инфляционных ожиданий.
Таков, в частности, результат опроса, проведённого ассоциацией ACI Russia среди участников финансового рынка. 68% респондентов склоняются к тому, что регулятор снизит ставку именно на 200 базисных пунктов (до 15%).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина косвенно подтвердила такие ожидания. Она заявила на прошлой неделе, что регулятор на ближайшем заседании совета директоров оценит развитие ситуации, понимая необходимость обеспечения ценовой доступности финансовых ресурсов.
По словам Набиуллиной, это необходимо, в том числе, для кредитования экономики в условиях санкционного давления.
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