Аналитику ждут снижения ставки ЦБ РФ в пятницу минимум до 15%

Многие эксперты-аналитики предсказывают снижение ключевой ставки по итогам очередного заседании совета директоров Центробанка России, которое намечено на пятницу 29 апреля. Ожидаемый размер сокращения - с 17% до 15%. Причём некоторые эксперты допускают и более сильное понижение - до 13-14% на фоне укрепления отечественной валюты и снижения инфляционных ожиданий.

Таков, в частности, результат опроса, проведённого ассоциацией ACI Russia среди участников финансового рынка. 68% респондентов склоняются к тому, что регулятор снизит ставку именно на 200 базисных пунктов (до 15%).