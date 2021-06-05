Минстрой не прогнозирует роста цен на жилье из-за продления льготной ипотеки

«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жилье. Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения», - приводит цитату министра ТАСС.

Он подчеркнул, что цены на жилье выросли не только из-за действия льготных программам, а на фоне пандемии коронавируса.

«Причем она повлияла не только на жилье, но и на все строительство в целом — это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году», - считает Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, при этом повысив ставку до 7%.