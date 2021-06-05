Минстрой не прогнозирует роста цен на жилье из-за продления льготной ипотеки

Продление льготной ипотеки не будет драйвером нового роста цен на жильё, заявил глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года

«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жилье. Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения», - приводит цитату министра ТАСС.

Он подчеркнул, что цены на жилье выросли не только из-за действия льготных программам, а на фоне пандемии коронавируса.

«Причем она повлияла не только на жилье, но и на все строительство в целом — это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году», - считает Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, при этом повысив ставку до 7%.

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ФОТО: РИА Новости
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