Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
Стоимость фьючерса североморской нефти марки Brent упала ниже $73 впервые с конца июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 20:51 мск стоимость фьючерса снижалась до $72,96 за баррель. Падение за день составило 4,14%.
Фьючерс на нефть марки WTI падал до $68, 27 за баррель. За день он подешевел на 4,93%.
По данным Bloomberg, стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного Западом потолка цен в $60. Агентство обратило внимание на отсутствие реакции на решение ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале следующего года, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
- Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
- Правоохранители раскрыли схему торговли детьми в Москве
- Суд в Москве отказался возвращать в прокуратуру дело Фургала
- Спикер Рады Стефанчук: Закон о запрете деятельности УПЦ могут принять в 2024 году
- Певица Алиса Вокс заявила, что Шнуров запер ее в номере на 17 часов
- Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»
- Экс-депутат Власов: Жириновский завещал своим детям лишь 20% состояния
- В работе умных устройств «Яндекса» зафиксирован сбой
- В подмосковной Ивантеевке загорелся склад со стройматериалами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru