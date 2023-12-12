Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня

Стоимость фьючерса североморской нефти марки Brent упала ниже $73 впервые с конца июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров

По состоянию на 20:51 мск стоимость фьючерса снижалась до $72,96 за баррель. Падение за день составило 4,14%.

Фьючерс на нефть марки WTI падал до $68, 27 за баррель. За день он подешевел на 4,93%.

По данным Bloomberg, стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного Западом потолка цен в $60. Агентство обратило внимание на отсутствие реакции на решение ОПЕК+ сократить добычу в первом квартале следующего года, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:БиржаНефтьЦена На Нефть

Горячие новости

Все новости

партнеры