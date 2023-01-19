«Бремя в 35% от доходов»: Покупки в рассрочку назвали скрытым кредитованием

Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН.

Россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Головнин предупредил об опасности такой тенденции.

«Рассрочки – это стимулирование спроса, позитивный фактор имеется, но это, конечно, накладывает дополнительное бремя на покупателя. Это скрытая форма кредитования. Смысл рассрочек и кредитов один и тот же – долговая нагрузка растет, особенно на низкодоходные слои населения. Это очень серьезная проблема. Если брать только по кредитам, по статистике на конец 2021 года, они составляли порядка 35% от доходов россиян», - рассказал он.