«Бремя в 35% от доходов»: Покупки в рассрочку назвали скрытым кредитованием
Член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин сказал НСН, что долговое бремя россиян растет, несмотря на сокращение кредитной активности.
Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения, заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин в беседе с НСН.
Россияне стали брать рассрочку в 10 раз чаще, чем в прошлом году. Речь идет о сервисах покупки долями, которые предоставляют крупные банки и маркетплейсы. За год граждане потратили на такие покупки больше 10 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Головнин предупредил об опасности такой тенденции.
«Рассрочки – это стимулирование спроса, позитивный фактор имеется, но это, конечно, накладывает дополнительное бремя на покупателя. Это скрытая форма кредитования. Смысл рассрочек и кредитов один и тот же – долговая нагрузка растет, особенно на низкодоходные слои населения. Это очень серьезная проблема. Если брать только по кредитам, по статистике на конец 2021 года, они составляли порядка 35% от доходов россиян», - рассказал он.
По его словам, в 2022 году кредитная активность россиян снизилась, но долговое время продолжает расти, в том числе и из-за рассрочек.
«Потребительское кредитование – один из самых рисковых сегментов. Банки сами не показывают в полной мере, какая имеется просрочка по этим кредитам. С другой стороны, для банков это высокодоходный бизнес. Нагрузка по потребительским кредитам несколько снизилась в 2022 году в связи с сокращением кредитной активности. По всей видимости, долговое бремя сохраняется из-за рассрочек и продолжает расти», - заключил эксперт.
В этом году в Госдуму будут внесен законопроект, который не допустит появления новых проблемных ипотечников, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН. Он также предупредил о заманивании людей в ловушку «кредит-залог».
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