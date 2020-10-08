Аналитики предсказали исчезновение половины российских банков
Число российских банков к 2025 году сократится в два раза, заявил изданию «Профиль» ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
По его словам, небольшие региональные кредитные организации не выдерживают конкуренции и вынуждены покинуть рынок самостоятельно.
«Итог монополизации: сейчас 30 крупнейших банков контролируют до 90% вкладов и долгов граждан», – комментирует Богданов.
В свою очередь, глава Leo Agency Александр Дуэль отметил, что консолидация отрасли неизбежна.
Ранее директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов сообщил РИА Новости, что деятельность около 40 небольших банков в стране является хронически убыточной.
Ранее Счетная палата увидела риски роста просроченных долгов россиян. Эти риски усиливаются как ростом размеров кредитов, которые берут граждане, так и снижением их доходов.
Накануне экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что россияне массово забирают деньги с валютных вкладов Сбербанка не только из-за страха перед второй волной коронавируса, но также из-за опасений, что деньги заблокирует государство.
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