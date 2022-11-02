Аналитики предсказали падение стоимости газа на 30%
Стоимость природного газа в Европе может опуститься на 30% в ближайшие месяцы. Об этом, сославшись на прогнозы экспертов Goldman Sachs, сообщил телеканал CNBC.
Аналитики считают, что цена на топливо снизится с сегодняшних 120 евро за мегаватт-час до 85 евро за мегаватт-час в первые три месяца 2023 года. Недавнее падение стоимости газа было спровоцировано рядом факторов. Во-первых, Европа смогла заполнить свои газовые хранилища на предстоящий зимний сезон, во-вторых, осень в Европе была мягче ожидаемого, наконец, в-третьих, Европе в избытке был поставлен сжиженный природный газ, около шестидесяти судов ожидают разгрузки в портах Европы.
Вместе с тем аналитики Goldman Sachs предсказали резкий рост стоимости топлива предстоящим летом. Гендиректор энергетической компании EDP Мигель Стилуэлл д’Андраде заявил, что положение значительно улучшилось по сравнению с тем, что было два месяца назад, однако следует готовиться к большой волатильности в перспективе.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что благодаря газовому хабу Турция обрела рычаг давления на Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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