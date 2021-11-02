Банкам России хотят запретить давать рассрочки на покупки в магазинах

Банк России предложил сократить число рассрочек, выдаваемых российскими банками, на покупки в магазинах, сообщили в пресс-службе регулятора.

Причиной этому послужило выявление Банком России нарушений закона о потребительском кредите. В ЦБ объяснили, что существует практика оплаты товаров клиентам некими операторами сервисов рассрочки, влияющими на кредиторов.

«В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования», - рассказали в пресс-службе.

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При этом в ведомстве добавили, что операторы сервиса рассрочки и продавцы не обязаны сообщать в бюро кредитных историй о факте предоставления рассрочки. Таким образом, данная информация не засчитывается в кредитной истории гражданина и не препятствует в получении нового займа.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести рассрочку в перечень учета кредитной истории.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗапретКредитыБанки
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