Банкам России хотят запретить давать рассрочки на покупки в магазинах

Банк России предложил сократить число рассрочек, выдаваемых российскими банками, на покупки в магазинах, сообщили в пресс-службе регулятора.

Причиной этому послужило выявление Банком России нарушений закона о потребительском кредите. В ЦБ объяснили, что существует практика оплаты товаров клиентам некими операторами сервисов рассрочки, влияющими на кредиторов.

«В ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют человеку возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Ведь рассрочка по сути схожа с потребкредитом, но формально не подпадает под действие и защиту соответствующего закона. А значит, для нее не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования», - рассказали в пресс-службе.