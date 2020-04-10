Аналитики назвали срок восстановления экономики России
Российская экономика восстановится от последствий кризиса, вызванного коронавирусом и низкими ценами на нефть, не ранее середины 2021 года. Как отмечает РБК, об этом говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company.
Этот базовый сценарий возможен при условии, что Россия сможет стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19 до конца второго квартала. В этом случае ВВП сократится на 3,8%.
При негативном сценарий отложенное восстановление и возвращение на докризисный уровень произойдёт в середине 2023 года. В этом случае падение ВВП составит 10,2%, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии. Аналитики уже заявили, что кризис, вызванный пандемией COVID-19 может оказаться самым серьезным испытанием для мировой экономики со времен Второй мировой войны.
Ранее НСН писала, что в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что мир ждет худший экономический кризис со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. Соответствующее заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По ее словам, в 2020 году мир ждет «невиданный» ранее кризис из-за пандемии COVID-2019. Она также отметила, что пока нет ясности, насколько экономический спад будет продолжительным. Георгиева прогнозирует, что если пандемия завершится во второй половине текущего года, то отчасти восстановление экономики возможно в 2021 году.
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