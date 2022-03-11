Аналитики ожидают подъем российской экономики в 2023 году

По словам большинства экспертов, после падения ВВП на 8%, рост экономики вернется к положительным значениям и составят 1%, а в 2024 году выйдет к 1,5%.

К концу 2022 года ключевая ставка Центробанка РФ снизится до 18,9. К концу 2023 года она опустится до 14,1%, а к концу 2024 - до 7,8%.

Как ожидается, курс доллара продолжит расти. В текущем году он будет торговаться в пределах 110 рублей, в 2023 доллар подорожает до 118,4 рубля, в 2024 стоимость составит 120 рублей.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что дефолт России более не является невероятным событием.

